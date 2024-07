Traum von entspannten Flitterwochen geplatzt: Paar von Hurrikan überrascht

Grenada - Eigentlich sollten es entspannte Flitterwochen in der Karibik werden, doch ein Hurrikan sorgte dafür, dass ein Paar sein Hotelzimmer nicht mehr verlassen konnte.

"Das Resort hat die Gäste angewiesen, ihre Zimmer nicht zu verlassen, bis es sagt, dass es sicher ist. Wir haben auch unsere Telefone aufgeladen und versucht, so viel Wasser und Lebensmittel wie möglich zu sparen", fährt sie fort.

Über TikTok hält Emma über den Sturm auf dem Laufenden und zeigt, was sie für den Fall eines Stromausfalls gekauft haben.

"Es ging so schnell, dass es zu Beginn unseres Reisetages ein Tropensturm war, und als wir landeten, war es eine Hurrikanwarnung", sagte Emma dem People Magazine .

Der Wirbelsturm traf die Insel Grenada am vergangenen Montag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h.

Über TikTok zeigte Emma Steinke das Ausmaß des Hurrikans in ihrem Hotel. © Screenshots/TikTok/@emmapaiiges

Der Regen war so stark, dass das Wasser in das Zimmer des Ehepaares eindrang, aber es hielt sich in Grenzen.

Aber die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren! Da es erst der Anfang ihres Urlaubs ist, hoffen die beiden auf ein paar Sonnentage auf der Insel.

"Für uns ist es noch früh. Soweit wir das beurteilen können, gibt es nicht viele Schäden im Resort, also hoffen wir, dass wir noch ein paar Tage Sonne bekommen und die Insel ein wenig erleben können. Es ist schade, aber so ist es nun mal. Wir hoffen, dass es unseren Flug nicht beeinträchtigen wird, aber wir sind uns bewusst, dass es passieren könnte", sagt Emma.