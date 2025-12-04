Studentin (†19) stürzt in den Tod: Verzweifelte Mutter sucht nach Antworten

Austin (USA) - Brianna Aguilera nahm an einer ausgelassenen Studentenparty teil - nun ist die junge Cheerleaderin tot. Ihre verzweifelte Mutter sucht nach Antworten.

Brianna Aguilera (†19) galt als lebensfroh und hatte viele Freunde. Die Umstände ihres Todes sind bislang noch ungeklärt. © Facebook/Stephanie Rodriguez, GoFundMe

Wie Fox News berichtete, wurde die 19-jährige Studentin aus dem US-Bundesstaat Texas am Samstag gegen 1 Uhr morgens außerhalb eines Apartment-Komplexes tot aufgefunden.

Briannas Mutter Stephanie Rodriguez bemängelte, dass sie widersprüchliche Antworten vonseiten der Polizei erhalten habe. Laut den Ermittlern sei ihre Tochter aus dem 17. Stock gestürzt.

"Es gibt viele Unstimmigkeiten", sagte Stephanie. "Ein Polizist sagte mir, sie sei gesprungen - und dann meinte er, dass die Freunde gesagt hätten, sie wüssten nicht, wo sie sich aufgehalten habe."

Brianna studierte im zweiten Jahr an der Universität in Austin. Laut ihrer Mutter sei sie keineswegs suizidgefährdet gewesen und habe sich auf ihre Zukunft als Anwältin gefreut.

Stephanie hatte die Polizei gerufen, nachdem ihre Tochter nach einem Football-Spiel am Freitag nicht ans Telefon gegangen war. Danach sei sie mit 15 anderen Leuten zu einer Feier in ihrer eigenen Wohnung gegangen, wo das tragische Unglück seinen Lauf nahm.