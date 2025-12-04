Studentin (†19) stürzt in den Tod: Verzweifelte Mutter sucht nach Antworten
Austin (USA) - Brianna Aguilera nahm an einer ausgelassenen Studentenparty teil - nun ist die junge Cheerleaderin tot. Ihre verzweifelte Mutter sucht nach Antworten.
Wie Fox News berichtete, wurde die 19-jährige Studentin aus dem US-Bundesstaat Texas am Samstag gegen 1 Uhr morgens außerhalb eines Apartment-Komplexes tot aufgefunden.
Briannas Mutter Stephanie Rodriguez bemängelte, dass sie widersprüchliche Antworten vonseiten der Polizei erhalten habe. Laut den Ermittlern sei ihre Tochter aus dem 17. Stock gestürzt.
"Es gibt viele Unstimmigkeiten", sagte Stephanie. "Ein Polizist sagte mir, sie sei gesprungen - und dann meinte er, dass die Freunde gesagt hätten, sie wüssten nicht, wo sie sich aufgehalten habe."
Brianna studierte im zweiten Jahr an der Universität in Austin. Laut ihrer Mutter sei sie keineswegs suizidgefährdet gewesen und habe sich auf ihre Zukunft als Anwältin gefreut.
Stephanie hatte die Polizei gerufen, nachdem ihre Tochter nach einem Football-Spiel am Freitag nicht ans Telefon gegangen war. Danach sei sie mit 15 anderen Leuten zu einer Feier in ihrer eigenen Wohnung gegangen, wo das tragische Unglück seinen Lauf nahm.
19-jährige Cheerleaderin nach Sturz tot aufgefunden: Polizei ermittelt
Die US-Amerikanerin ist überzeugt, dass etwas Unheimliches hinter dem tödlichen Sturz ihrer Tochter steckt. "Soweit ich weiß, gab es einen Streit zwischen meiner Tochter und einem anderen Mädchen, und sie wohnten zusammen in derselben Wohnung, wovon ich tatsächliche Textnachrichten habe, aber der Detective hat sie einfach ignoriert", so Stephanie.
Ob es sich tatsächlich um einen Mord handelt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine GoFundMe-Kampagne brachte inzwischen umgerechnet mehr als 32.500 Euro ein, mehr als dreimal so viel wie das angegebene Ziel.
"Ich habe die schlimmste Angst aller Eltern erlebt, aber es tröstet mich zu wissen, dass meine Brianna so viele Herzen berührt hat", so die trauernde Mutter.
Titelfoto: Facebook/Stephanie Rodriguez, GoFundMe