Benson-Boone-Klone rocken Bühne: Achtjährige ziehen riesiges Publikum in den Bann
Oregon (USA) - Mit einem Sixpack, Glitzer-Anzug und einer lockigen Mähne zogen diese achtjährigen Jungs aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Oregon nicht nur das Publikum eines Talentwettbewerbes in ihren Bann.
Über mehrere Jahre bot Sydney Smedley (36) ihren Söhnen an, eine Choreografie für die alljährliche Nachwuchsshow ihrer Schule zu kreieren. Nachdem die Mutter schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, willigte ihr zweitjüngster Sohn Beckham ein und holte drei seiner engsten Freunde mit ins Boot: Austin, Korver und Clark.
"Beckham ist das erste Kind, das das Rampenlicht liebt und zufällig die lustigsten Freunde hat", sagte die 36-Jährige gegenüber PEOPLE.
So kam es dazu, dass die vier Jungs mehrere Wochen vor ihrem wichtigen Auftritt Tag für Tag übten. Im Vordergrund ihrer Performance stand dabei ein ganz besonderer Musiker: Benson Boone (23). Und so versuchten sich die Achtjährigen als Klone des weltberühmten Sängers.
Neben dem passenden Glitzerfummel und den perfekt sitzenden Haaren beherrschten die Jungs vor allem die Moves des 23-Jährigen. So performten sie zu dem 2024 veröffentlichtem Song "Beautiful Things".
Aus Spaß filmte Sydney den Benson-Boone-Auftritt der vier und veröffentlichte diesen auf TikTok. Binnen weniger Tage erreichte das Video über 650.000 Aufrufe.
Über 90.000 Leuten gefiel das TikTok-Video der Jungs
Das Training mit den Grundschülern stellte sich als schwieriger heraus, als es Sydney befürchtet hatte. "Am schwierigsten war es, vier achtjährige Jungen im Zaum zu halten", verriet die 36-jährige Mutter im Gespräch mit dem Newsportal. Ihr Hilfsmittel seien vor allem Süßigkeiten gewesen.
Doch die anstrengenden Trainingseinheiten machten sich bezahlt. Nicht nur die Zuschauer der Talentshow feierten den Auftritt zu "Beautiful Things", auch auf TikTok kassierte ihre Tanzeinlage über 90.000 Likes.
"Ich hoffe so, dass Benson Boone die Jungs in der Schule mal besuchen kommt – das ist ja so cool", kommentierte ein User unter dem Video.
Sydney sei fest davon überzeugt, dass die Vierer-Bande in den kommenden Talentshows die Bühne rocken wird.
"Ich glaube, sie machen das jedes Jahr wieder, weil sie die Aufmerksamkeit ihrer Altersgenossen lieben", fügte sie hinzu.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/sydsmed/Screenshot/Instagram/bensonboone