Schicksal nach Horror-Sprung: So fand er seine Traumfrau
Minnesota (USA) - Trauriges Schicksal endet im Liebesglück: Ein Mann lernte durch seine Lähmung eine ganz besondere Frau kennen, die sein Leben veränderte.
2011 nahm das Schicksal von Cole Sydnor (30) seinen Lauf. Im Teenager-Alter sprang er in den James River im US-Bundesstaat Virginia, kam falsch auf und erlitt dadurch eine schwere Rückenmarksverletzung.
Ab diesem Zeitpunkt war der Amerikaner von der Brust abwärts gelähmt, wie People berichtet. Es standen zahlreiche Reha-Besuche auf dem Plan, sein Leben musste neu strukturiert werden.
Cole begann immer mehr, das Fitnessstudio der Rehabilitationseinrichtung Sheltering Arms Institute zu nutzen. Sechs Jahre nach seinem Unfall wurde sein Leben noch einmal auf den Kopf gestellt – dieses Mal aber positiv.
Bei einem Training lernte er die Therapeutin Charisma Jamison kennen. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemanden in meinem Alter kennenlernen würde, und ich gehe auch nicht zur Arbeit mit der Erwartung, dort jemanden für ein Date zu finden", erzählte die heute 31-Jährige gegenüber People.
"Ich gehe einfach arbeiten, um Menschen zu helfen, wieder in ihren Alltag zurückzufinden", hieß es weiter.
Plötzlich kam der YouTube-Erfolg
Am 1. Dezember 2017 hatten die beiden ihr erstes Date – schnell stellten sie fest, dass die Chemie stimmt.
Die Beziehung der beiden stand durch körperliche und kulturelle Unterschiede anfangs auf der Probe. Das hielt sie trotzdem von nichts ab: "Ich glaube, da war diese Verbindung, die mich zu ihm hingezogen hat. Wir verstehen, mit Herausforderungen umzugehen."
Die Bindung der beiden warf viele Fragen auf. Wie meistern sie den Alltag, wie stimmen sie sich aufeinander ab? Kurz nachdem sie zusammengekommen waren, eröffnete das Paar einen YouTube-Kanal, um genau diese Fragen zu beantworten.
"Wir hatten nicht die Absicht, daraus unseren Beruf zu machen. Wir hatten keine Ahnung", erinnerte sich Charisma, nachdem sie in kürzester Zeit eine große Reichweite aufgebaut hatten.
Dem Vorzeige-Pärchen war es besonders wichtig, über solch eine Beziehung aufzuklären. Darüber hinaus liegt es ihnen besonders am Herzen, der Öffentlichkeit eine Rückenmarksverletzung näherzubringen – eben weil es jeden betreffen kann.
Im Juli 2019 verlobten sich Cole und Charisma, im November 2020 folgte dann die wundervolle Hochzeit.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/happilycharisma