Trotz Kritiken: Kamala Harris verteidigt internationale Führungsrolle der USA bei Sicherheitskonferenz

München - Die USA müssen nach Ansicht von Vizepräsidentin Kamala Harris (59) schon aus ureigenen Interessen ihre weltweite Führungsrolle im Zusammenspiel mit ihren Partnern auch in Zukunft unverändert übernehmen.

Den Namen von Donald Trump (77) nannte sie in ihrer Rede ausdrücklich nicht. "Diese Sicht der Welt ist gefährlich, destabilisierend und kurzsichtig."

Harris betonte mit Blick auf die Wahlen in den USA im November, dass es aber auch in den Staaten Stimmen gebe, die sich eine andere Rolle der USA wünschten, die die USA isolieren und von den Verbündeten abkehren wollten.

Es sei im Grundinteresse der amerikanischen Bevölkerung "unsere langjährige globale Führungsrolle zu erfüllen", sagte Harris am Freitag in ihrer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Die USA könnten aber nur im Ausland stark sein, wenn sie auch zu Hause stark sei.

Daher sei es richtig gewesen, die Klimakrise anzupacken und die Sicherheitsstrategie mit neuen Bündnissen und Partnerschaften, etwa im Indopazifik, in Afrika, in der Karibik und in Lateinamerika zu stärken.

Zugleich sei es gelungen, "verantwortungsvoll den Wettbewerb mit China zu managen", sagte Harris.