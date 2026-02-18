Truthahn-Terror: Paketbote rennt vor aggressiven Vögeln davon

Branford (Connecticut/USA) - Was für eine irre Szene im US-Bundesstaat Connecticut! Aus einer ganz normalen Paketzustellung wurde eine tierische Verfolgungsjagd: Ein UPS-Fahrer in Branford lieferte gerade Sendungen aus, als ihn plötzlich zwei aggressive Wild-Truthähne ins Visier nahmen.

Von wegen ruhige Paketzustellung: Zwei aggressive Wild-Truthähne trieben einen UPS-Fahrer in die Flucht. © Screenshot/TikTok/hindy007

Wie WFSB berichtet, ließ der Zusteller die Pakete fallen und sprintete zurück in seinen Wagen, während die beiden Vögel ihm dicht auf den Fersen waren.

Hindy Jaffee, eine Anwohnerin, filmte die kuriose Szene. Zunächst dachte sie, draußen würde sich jemand prügeln. Dann erkannte sie, dass es der UPS-Lieferant war, der mit zwei Truthähnen kämpfte.

Im Video ist zu hören, wie der Fahrer noch versucht, die Tiere mit Worten auf Abstand zu halten. Doch die gefiederten Angreifer zeigen sich unbeeindruckt. Am Ende bleibt ihm nur die Flucht in sein Lieferfahrzeug.

"Es war total witzig. Die ganze Sache war einfach zum Brüllen komisch. Meine Nachbarn unterhielten sich mit ihm. Gleichzeitig war da drüben eine Frau mit einem Baby. Alle schauten gespannt, ob er rauskommen würde", erklärte Jaffee.