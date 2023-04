Über 100 Jahre alt: Taucher finden diesen Prototypen vor US-Küste!

New York - Taucher haben an der US-Ostküste ein 1907 gebautes und vor mehr als 75 Jahren versenktes U-Boot gefunden.

Taucher Steve Abbate inspiziert einen Propeller des 92 Fuß langen Angriffs-U-Boots "Defender", das 1946 von der Army Corp of Engineers versenkt wurde. © Joe Mazraani/Shoreline Diving Services/AP/dpa

Der Profitaucher Richard Simon entdeckte die "Defender", einen einst für die US-Marine entworfenen Prototypen, am Sonntag im Long-Island-Meeresarm vor der Küste des Ortes Old Saybrook in Connecticut (gut 150 Kilometer von New York City entfernt).

Die Entdeckung sei ein bedeutender Beleg für die Entwicklung von U-Booten in den USA, Jahrzehnte vor den ersten wichtigen U-Boot-Schlachten, zitierte der US-Sender NBC News am Mittwoch Simon in einem Bericht.

Der Erfinder der "Defender", Simon Lake, hatte auf eine Ausschreibung der US-Navy hin im Jahr 1893 mehrere Entwürfe zum Bau von Unterwassergefährten eingereicht, die zunächst alle abgelehnt wurden, heißt es nach Angaben der Bibliotheks- und Museumsgesellschaft für U-Boote in Connecticut.

Bei seinem Prototypen setzte Lake demzufolge auch Ideen um, zu denen ihn die "Nautilus", das U-Boot aus Jule Vernes Roman "20.000 Meilen unter dem Meer", inspiriert hatte.