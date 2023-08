Um Freude zu empfinden: 15-Jähriger tauscht sein Smartphone gegen eine Axt

Los Angeles (Kalifornien/USA) - So wie dem 15-jährigen Caleb Silverberg ging es wohl während der Pandemie vielen Teenagern. Nur noch vor einem Bildschirm existierend, erkannte sich der US-Amerikaner irgendwann vor dem Spiegel selbst nicht mehr wieder. Er zog die Reißleine und ging in den Wald.

Mit einer Axt löste sich der heute 17-Jährige von seiner Smartphone-Abhängigkeit. (Symbolbild) © 123rf/maximsob

"Während der Pandemie wurde ich zu einem Sklaven der Bildschirme", schrieb der nun 17-jährige Caleb in seinem Artikel in The Free Press. Unbewusst ließ der Schüler seine innere Zersetzung zu. Die Warnungen seiner Eltern schlug er in den Wind.

"Caleb, dein Gehirn wird schmelzen, wenn du weiterhin so auf den Bildschirm starrst", warnten diese ihn.



Und tatsächlich: Sein Gehirn "schmolz"!

Eine Studie zeigte, dass das Gehirn junger Erwachsener nach übermäßigem Medienkonsum deutlich weniger graue Substanz aufwies, welche vor allem für die kognitive Leistung gebraucht wird.

Caleb war medienabhängig, verbrachte jede Sekunde an der Xbox, am Computer oder am Smartphone. Auch in Deutschland ist das Problem allgegenwärtig. Eine aktuelle Studie der DAK hat herausgefunden, dass in Deutschland sechs bis sieben Prozent der 12- bis 17-Jährigen medienabhängig sind, was hier Computerspiele, aber auch Social Media beinhaltet.

Caleb merkte, dass er immer weniger Antrieb verspürte und sich gewissermaßen dumm und überfordert fühlte. Der Junge hatte vermutlich Depressionen. Eine technikfreie Schule war für den Jugendlichen schließlich die Rettung.