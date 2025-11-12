"Um Platz für ein gemeinsames Kind zu schaffen": Dreijähriger stirbt qualvoll durch Misshandlung
Port Huron Township - Im US-Bundesstaat Michigan wurde ein Dreijähriger tot von seiner Babysitterin im Bett gefunden - der Grund hinter der Tat macht fassungslos.
Wie ClickOnDetroit berichtet, wurde der kleine Matthew Maison bereits am 18. Februar 2018 tot aufgefunden. Eine Autopsie ergab, dass der Dreijährige an stumpfer Gewalt und möglicherweise durch Erstickung gestorben ist.
Seine Mutter, Amanda Maison (33), und ihr damaliger Freund, Maurice Houle, sollen das Kind mehrfach misshandelt haben. Beide wurden im April 2025 festgenommen.
Maison gestand bei der Anhörung am 5. November, Matthew gegen die Wand geschlagen und zugesehen zu haben, wie Houle das Kind missbrauchte.
Der Junge sei häufig geschlagen, stundenlang ohne Essen und Trinken eingesperrt und auch mit einem Kissen auf das Gesicht gedrückt worden.
Laut Staatsanwaltschaft sollte Matthew getötet werden, um Platz für ein Kind zu schaffen
Darüber hinaus soll Maison versucht haben, die Todesumstände zu verschleiern. Laut Staatsanwaltschaft war offenbar geplant, Matthew zu töten, um Platz für ein gemeinsames Kind zu schaffen. Doch die Beziehung zerbrach.
Amanda Maison bekannte sich schuldig und wird im Prozess gegen Houle Anfang 2026 als Zeugin aussagen.
Sie befindet sich derzeit im St. Clair County Gefängnis und bleibt dort bis zu ihrer Verurteilung. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes zweiten Grades.
Auch Houle ist derzeit im selben Gefängnis untergebracht und wartet auf seinen Prozess.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Amy Osiborski Boone Maison, stclaircounty.org