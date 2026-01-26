Ausnahmezustand in den USA: Eiskalter Wintersturm legt zahlreiche Bundesstaaten lahm
Von Anna Ringle und Juliane Rodust
Washington/New York (USA) - Schneegestöber, Flugchaos und Hunderttausende ohne Strom: Winterliches Extremwetter hat das Leben in vielen Regionen der USA weitgehend zum Erliegen gebracht.
Der Wintersturm erfasste den Süden, Mittleren Westen und auch die Ostküste der Vereinigten Staaten. Für fast 90 Millionen Menschen des Landes gelten weiter Warnungen vor extremer Kälte des US-Wetterdienstes.
Auch forderten die Auswirkungen von Eiseskälte und Schneesturm bereits erste Tote. Die Zeitung "USA Today" berichtete unter Berufung auf örtliche Behörden von mindestens 13 Toten in fünf US-Bundesstaaten seit dem Wochenende, der Sender CNN von mindestens elf.
Als vermutlich erfroren galten demnach fünf Menschen, die laut New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) am Wochenende in der Millionenmetropole tot im Freien gefunden wurden. Eine offizielle Todesursache wurde bisher nicht festgestellt.
Tod durch Unterkühlung galt auch in den Fällen von drei Menschen in den US-Bundesstaaten Kansas, Michigan und Texas laut Behörden als wahrscheinlich.
Deren Leichen wurden - teils nach stundenlanger Suche - jeweils in eisiger Kälte gefunden. Auch im Süd-Bundesstaat Louisiana waren am Wochenende zwei Männer an Unterkühlung gestorben.
Fast eine Million Menschen an der Ostküste sind von Stromausfall betroffen
In der Nacht zum Montag waren immer noch mehr als 820.000 Menschen im Süden und an der Ostküste der USA von Stromausfällen betroffen, wie die Übersichtsseite "poweroutage.us" zeigte.
In vielen US-Großstädten blieben die Schulen geschlossen. Zum Wochenbeginn machen die Wetterverhältnisse weiter vor allem Reisenden zu schaffen. Tausende Flüge waren bereits am Wochenende abgesagt worden. Die Airline Delta kündigte an, Flüge nach Möglichkeit wieder umzusetzen.
Der Sturm hat auch Auswirkungen auf den Profi-Sport. Die NBA musste zwei für Sonntag geplante Basketball-Partien absagen - unter anderem, weil eine Mannschaft wegen des Wetters nicht zum Spiel anreisen konnte.
Trotz der angespannten Lage prägten am Sonntag auch fröhliche Winterszenen das Stadtbild: Mitten in Washington rodelten Kinder die verschneiten Hänge des Kapitols hinunter, Passanten stiegen auf Skier um.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshoot/TikTok/scarlettlove002/Christina Horsten/dpa