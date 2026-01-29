Auto-Attacke auf Synagoge? Polizei prüft mögliches Hassverbrechen

New York City - Mitten während eines religiösen Großereignisses kracht ein Auto immer wieder gegen den Eingang einer New Yorker Synagoge. Tausende Gläubige sind vor Ort - Panik bricht aus. Der Fahrer wird festgenommen, die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Hassverbrechens.

Der Eingangsbereich der Synagoge wurde bei dem Vorfall schwer beschädigt. © Screenshot/X/ChabadLubavitch

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr (Ortszeit) steuerte ein Mann einen grauen Honda gezielt auf die Chabad-Lubavitch-Zentrale in Crown Heights zu, wie die New York Post berichtet.

Auf schockierenden Videos ist zu sehen, wie das Fahrzeug mehrfach rückwärts Anlauf nimmt und mit voller Wucht in eine Seitentür des Gebäudes kracht. Die massiven Tore wurden aus den Angeln gerissen.

"Keine Ahnung, es ist gerutscht! Es ist gerutscht, du verdammter Arsch!", soll der Fahrer im Anschluss zu Augenzeugen gesagt haben.

Die Polizei nahm den Fahrer schließlich ohne Widerstand fest. Spezialkräfte und der Bombenentschärfungsdienst rückten an, Sprengstoff wurde jedoch nicht gefunden.

Besonders brisant: Zum Zeitpunkt der Attacke fand Yud Shevat, ein hoher jüdischer Feiertag, statt. Tausende Besucher befanden sich in und um die Synagoge.