Unglaubliches Glück: Mann gewinnt innerhalb weniger Wochen zweimal im Lotto

Ohio/USA - Dieser Mann scheint vom Glück verfolgt zu sein. Innerhalb weniger Wochen gewann er gleich zweimal im Lotto!

Innerhalb weniger Wochen gewann Richard gleich zweimal im Lotto. © The Ohio Lottery

Über umgerechnet rund 13.000 Euro durfte sich Richard aus dem US-Bundesstaat Ohio freuen.

Alles begann Ende März, als er zu einer örtlichen Tankstelle ging und sich ein Glückslos kaufte.

Und tatsächlich war das Glück auf seiner Seite und Richard gewann stolze 4300 Euro.

Doch damit nicht genug. Nur wenige Wochen später, Mitte April, kehrte er erneut zu derselben Tankstelle zurück und kaufte sich ein weiteres Rubbellos.

Und wieder hatte Richard unglaubliches Glück: Diesmal gewann er sogar 8600 Euro.

"Er denkt inzwischen, dass es vielleicht seine Glückstankstelle ist. Schon den ersten Gewinn konnte er kaum glauben. Nachdem er dann erneut gewonnen hatte, sagte er, dass seine Gebete wirklich erhört wurden", hieß es in einer Erklärung der Pressestelle vergangene Woche.