Unterkühlt und dehydriert: Küstenwache rettet Wanderin nach tagelanger Suche!

Am darauffolgenden Samstag wurde das Gebiet dann von Bodentrupps durchkämmt, diese forderten allerdings erneut die Hilfe der Küstenwache an. Bei einem weiteren Flugeinsatz an diesem Tag gelang es immer noch nicht, die Frau zu entdecken.

Im Nachhinein stellte sich auch heraus, warum die Versuche mit Wärmebildkameras immer wieder missglückten: Die 64-Jährige hatte Schutz unter einem Baumstamm gesucht und war damit für die Rettungskräfte unsichtbar geworden. Als sie die Helikopter bemerkte, fing sie glücklicherweise an, mit Schreien auf sich aufmerksam zu machen.

An der Rettungsaktion waren etliche Teams beteiligt, die in fünf Einsätzen fast neun Stunden lang unterwegs waren. "Die Küstenwache und unsere Partnerorganisationen hier an der Küste von Oregon trainieren regelmäßig gemeinsam, um sicherzustellen, dass wir koordinierte Such- und Rettungsmissionen immer dann durchführen können, wenn wir gebraucht werden", erklärte Commander Jay Kircher, Einsatzleiter und einer der Hubschrauberpiloten.