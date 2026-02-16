Vom Fangirl zum Eheglück: So brachte ein kleiner Fehler Madisen und Casey zusammen

USA - Die Disney -Magie hat bei diesem Paar mehr als nur gewirkt: Madisen Gulledge (28) sah ihren Ehemann erstmals auf der Bühne eines Disney-Musicals - ein kleiner Fehler danach verwandelte sich anschließend in eine ganz besondere Liebesgeschichte.

Madisen Gulledge (28) und ihr Ehemann Casey lernten sich durch einen kleinen Fehler kennen. © Screenshot/Instagram/magicallymadisen

Alles begann 2019, als die heute 28-Jährige am Disney-College-Programm des Walt Disney World Resort im US-Bundesstaat Florida teilnahm.

Wie People berichtete, besuchten sie und ihre Freunde zu dieser Zeit "Findet Nemo: Das Musical" gerne "ein paar Mal pro Woche". Um die Darsteller anzufeuern, postete Madisen Clips der Vorstellung auf Instagram und markierte die Schauspieler - bis ihr eines Tages ein kleiner, aber schicksalhafter Fehler passierte.

Denn sie markierte versehentlich den falschen Darsteller - Casey - in ihrer Instagram-Story und er wies sie prompt darauf hin. Von diesem Moment an begannen die beiden, täglich Nachrichten auszutauschen.

"Dieser kleine Fehler brachte mich auf sein Radar", erzählte Madisen freudig. Einer seiner Freunde bemerkte schnell, dass die beiden gut zusammenpassen könnten, und lud die 28-Jährige samt Freundin ein, die Crew des Musicals zu treffen - und vielleicht auch, um ein wenig "Amor" zu spielen.

Sie erinnerte sich weiter: "Nach der Show erwähnte er, dass er gleich Feierabend habe und fragte, ob ich ein bisschen Zeit mit ihm verbringen wolle. Innerlich war ich völlig aus dem Häuschen, aber ich versuchte, cool zu bleiben und sagte: 'Klar.'"