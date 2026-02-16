Vom Fangirl zum Eheglück: So brachte ein kleiner Fehler Madisen und Casey zusammen
USA - Die Disney-Magie hat bei diesem Paar mehr als nur gewirkt: Madisen Gulledge (28) sah ihren Ehemann erstmals auf der Bühne eines Disney-Musicals - ein kleiner Fehler danach verwandelte sich anschließend in eine ganz besondere Liebesgeschichte.
Alles begann 2019, als die heute 28-Jährige am Disney-College-Programm des Walt Disney World Resort im US-Bundesstaat Florida teilnahm.
Wie People berichtete, besuchten sie und ihre Freunde zu dieser Zeit "Findet Nemo: Das Musical" gerne "ein paar Mal pro Woche". Um die Darsteller anzufeuern, postete Madisen Clips der Vorstellung auf Instagram und markierte die Schauspieler - bis ihr eines Tages ein kleiner, aber schicksalhafter Fehler passierte.
Denn sie markierte versehentlich den falschen Darsteller - Casey - in ihrer Instagram-Story und er wies sie prompt darauf hin. Von diesem Moment an begannen die beiden, täglich Nachrichten auszutauschen.
"Dieser kleine Fehler brachte mich auf sein Radar", erzählte Madisen freudig. Einer seiner Freunde bemerkte schnell, dass die beiden gut zusammenpassen könnten, und lud die 28-Jährige samt Freundin ein, die Crew des Musicals zu treffen - und vielleicht auch, um ein wenig "Amor" zu spielen.
Sie erinnerte sich weiter: "Nach der Show erwähnte er, dass er gleich Feierabend habe und fragte, ob ich ein bisschen Zeit mit ihm verbringen wolle. Innerlich war ich völlig aus dem Häuschen, aber ich versuchte, cool zu bleiben und sagte: 'Klar.'"
Madisen und Casey sind seit sieben Jahren ein Paar
Die beiden verbrachten die ganze Nacht zusammen, und nach ein paar weiteren Treffen beschlossen sie im Juni desselben Jahres, offiziell miteinander auszugehen. Schnell stellten sie fest, dass sie vieles gemeinsam hatten: Beide stammten aus dem Bundesstaat Michigan und kannten sogar die gleichen Leute. Es dauerte also nicht lange, bis sie ein Paar wurden.
Heute sind Madisen und Casey seit sieben Jahren glücklich verliebt. 2021 verlobten sie sich, ein Jahr später heirateten sie, und 2023 krönte Töchterchen Harper ihr Liebesglück.
Madisen selbst besucht mittlerweile nicht mehr so häufig das Musical, doch Casey ist weiterhin Teil der Besetzung.
"Wir gehen immer noch ungefähr einmal pro Woche hin, meistens, um ihm bei der Aufführung zuzusehen. (…) Unsere Zweijährige hat 'Findet Nemo' schon so oft gesehen, dass sie alle Lieder kennt, praktisch jede Zeile zitieren kann und manchmal sogar die Choreografie nachmacht", so Madisen.
Sie fügte hinzu: "Von einem Fangirl im Publikum zu jemandem, der aus dem Ensemble kommt und nun mein Ehemann ist. (…) Das ist eine Geschichte, von der ich nie müde werde, sie zu erzählen, und ehrlich gesagt erinnert sie mich jeden Tag daran, wie unerwartet das Leben auf die besten Arten sein kann."
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/magicallymadisen