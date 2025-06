US-Politikerin und Ehemann bei Attentat erschossen! Täter auf der Flucht

Brooklyn Park/Washington - In den USA ist eine Politikerin bei einem mutmaßlich gezielten Angriff getötet worden! Die Behörden gehen von einem "politisch motivierten Attentat" aus.

Alles in Kürze

Bei einem Attentat in Minnesota ist eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. © Alex Kormann/Star Tribune/AP/dpa

Im Bundesstaat Minnesota sind die demokratische Politikerin Melissa Hortman (55) und ihr Ehemann nach Behördenangaben in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) erschossen worden.

Wie Gouverneur Tim Walz (61) am Samstag mitteilte, tötete ein bewaffneter Angreifer die Frau, die Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats war, und deren Mann in ihrem Haus in der Stadt Brooklyn Park, einem Vorort von Minneapolis.

Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden demnach auch ein weiterer Demokrat aus dem Bundesstaat, John Hoffman (60), und seine Ehefrau schwer verletzt. Beide befinden sich laut Behörden in medizinischer Behandlung.

Der mutmaßliche Täter ist den Angaben zufolge flüchtig. Eine großangelegte Fahndung läuft. Der Mann soll sich als Polizist ausgegeben haben. Bei einer Konfrontation mit der Polizei eröffnete er demnach das Feuer und konnte entkommen.