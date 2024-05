Verführt und betrogen: Influencerin entlarvt Fremdgeher

Natalia Cestti (23) testet, ob Menschen fremdgehen. © Screenshot/Instagram/nataliacestti

In einem Interview mit The Sun gab die Influencerin Einblicke in ihre Arbeit. Dabei gab sie zu, dass die Untreue ihres eigenen Partners der Auslöser für den Start ihres Projekts war.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von "Catfish"-Accounts und einer Reihe von moralischen Richtlinien, hat die die Content-Creatorin mittlerweile den Überblick darüber verloren, wie viele Menschen sie bereits überlistet.

"Ich wollte Frauen helfen, indem ich Fremdgeher entlarve, denn es geht nicht nur um den Akt des expliziten Fremdgehens, sondern auch darum, dass es die psychische Gesundheit einer Frau ruinieren kann", sagt Natalia.

Sie sieht sich als "große Schwester" im Internet.