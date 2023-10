Vermieter tötet 6-Jährigen mit 26 Messerstichen - wegen Hass auf seine Religion

Plainfield (USA) - Ein Mann in den USA soll einen sechsjährigen Jungen wegen seines muslimischen Glaubens getötet haben.

Die Polizei gab bekannt, dass die schreckliche Gewalttat aufgrund von Hass auf Muslime und den Nahostkonflikt begangen wurde. (Symbolbild) © 123RF/stockdeca

Der 71-Jährige habe 26 Mal mit dem Messer auf den Jungen eingestochen und die Mutter schwer verletzt, teilte die örtliche Polizei am gestrigen Sonntag mit. Die Tat soll der Polizei zufolge eine Reaktion auf den Krieg zwischen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich am vorgestrigen Samstag in Plainfield, einem Vorort der Metropole Chicago. Der Mann sollte nun unter anderem wegen Hassverbrechens angeklagt werden.

US-Präsident Joe Biden (80) schrieb auf der Plattform X (früher Twitter), seine Frau Jill und er seien erschüttert, als sie "von dem brutalen Mord an einem Kind und dem Mordversuch an der Mutter des Kindes" erfahren hätten. Er sprach der Familie sein Beileid aus. "Dieser Akt des Hasses gegen eine palästinensisch-muslimische Familie hat in Amerika keinen Platz."