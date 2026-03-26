Viraler Wahnsinn in vier Akten: Betrunkener Gast randaliert im Disney-Hotel

Ein halb nackter Gast eines Disney-Hotels randalierte vor einer Hoteltür - die Polizei griff schließlich ein und nahm ihn fest.

Von Calvin Schröder

Lake Buena Vista (Florida/USA) - Was als harmloser Urlaub im Disney-Resort begann, entwickelte sich zu einem absurden Spektakel, das inzwischen hunderttausendfach im Netz geklickt wurde. Ein offenbar betrunkener Mann sorgte für eine nächtliche Eskalation - festgehalten in vier viralen Videos.

Der Ausraster des Betrunkenen endete für ihn schließlich mit der Festnahme. © Montage: Screenshot/TikTok/livelifewithjules Der Vorfall spielte sich im Disney’s Art of Animation Resort im US-Bundesstaat Florida ab, ausgerechnet im "Arielle"-Themenbereich, wo sonst eher Unterwasser-Idylle herrscht. Eine Urlauberin filmte die bizarre Szene und stellte sie auf TikTok online. Was folgte, war ein viraler Hit in mehreren Teilen. In den Clips ist zu sehen, wie der Mann sich zunächst gegen die Tür stemmt, dann dagegen tritt und schließlich sogar ans Fenster hämmert. USA Tragödie beim Boarding: 24-Jähriger stirbt nach Sturz aus dem Rollstuhl Zwischendurch unterhält er sich seelenruhig mit vorbeilaufenden Gästen - als wäre das Ganze völlig normal.

Akt 1: Der Angriff auf die Tür

Der Mann, bekleidet mit nichts als türkisfarbenen Badehosen, stand vor einer Hotelzimmertür und verlor dabei komplett die Kontrolle. Mit voller Wucht warf er sich rücklings gegen die Tür, rammte sie mit seinem Körper als wolle er sie einfach aufbrechen. Er versuchte es immer wieder - ohne Erfolg. Dabei hatte er ein ganz einfaches Problem: Er stand vor der falschen Tür.

Akt 2: Auch Plan B scheitert kläglich

Als der brachiale Ganzkörpereinsatz nicht funktionierte, versuchte es der Mann noch mit anderen Methoden. Er trat gegen die Tür und stemmte sich mit beiden Händen dagegen. Doch auch die neue Taktik ging nicht auf: Die erstaunlich stabile Tür rührte sich kein Stück.

Akt 3: Jetzt muss das Fenster dran glauben

Als er merkte, dass er bei der Tür keine Ergebnisse erzielen wird, hämmerte der Mann plötzlich gegen das Fenster des Zimmers. Außerdem sprach er mit vorbeilaufenden Gästen, als wäre das eine völlig normale Situation. Immer mehr Menschen blieben stehen und schauten zu. Aus dem Zwischenfall wurde ein Live-Spektakel, beobachtet von Balkonen und Wegen.

Akt 4: Die Polizei beendet die Show

Dann folgte das Ende der absurden Show: Zwei Polizisten erschienen. Der Mann stand noch immer halb nackt da, wurde offenbar kurz befragt und schließlich abgeführt. Applaus gab es zwar keinen - dafür umso mehr Aufmerksamkeit im Netz. Zwei der Videos auf TikTok wurden mittlerweile über 400.000 Mal angesehen.

Wem gehörte das Zimmer wirklich?