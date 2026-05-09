Netflix machte sie berühmt: Doppelmörderin Betty Broderick mit 78 Jahren gestorben

Kalifornien (USA) - Für den kaltblütigen Mord an ihrem Ex-Mann und dessen neuer Frau saß Betty Broderick 32 Jahre lang im Gefängnis. Nun ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben.

Betty Broderick (M.) im Alter von 44 Jahren bei der Urteilsverkündung im Dezember 1991. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Wie das kalifornische Ministerium für Strafvollzug und Rehabilitation mitteilte, wurde Betty am Freitagmorgen für tot erklärt.

Die 78-Jährige wurde im April aus dem Frauengefängnis "California Institution for Women" in eine externe medizinische Einrichtung verlegt. Krankenschwestern fanden die Frau leblos vor, Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Wie TMZ unter Berufung auf ärztliche Aussagen mitteilte, wird eine natürliche Todesursache vermutet. Die offiziellen Ergebnisse der Obduktion stehen jedoch noch aus.

Wegen Mordes an Dan und Linda Broderick verbüßte Betty eine Haftstrafe von 32 Jahren.

Als Betty 1983 mit Dan verheiratet war, beschuldigte sie ihn, eine Affäre mit seiner 21-jährigen Assistentin Linda zu haben. Dan leugnete dies zwei Jahre lang, zog aber schließlich aus dem Haus aus und gestand die Affäre. Die Scheidung brachte einen heftigen Sorgerechtsstreit mit sich. Dan erhielt schließlich das alleinige Sorgerecht für ihre vier Kinder.

1989, sieben Monate nach der Hochzeit des neuen Paares, stahl Betty ihrer Tochter einen Schlüssel, der die Tür von Dan und Lindas Haus öffnete, und erschoss die beiden. Betty wurde zu zwei aufeinanderfolgenden Haftstrafen von 15 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Außerdem wurde sie wegen illegalen Waffengebrauchs verurteilt.