"Völlig traumatisiert": Frau findet lebende Schlange in ihrem Cocktail

Virginia/USA - Was als entspannter Abend im Restaurant geplant war, verwandelte sich für eine Frau in einen Albtraum: Als sie einen Cocktail bestellte, fand sie eine lebende Schlange darin!

In diesem Restaurant im US-Bundestaat Virginia hat der Vorfall stattgefunden. © Screenshot/Facebook/El Patron Mexican Grill and Cantina

Dies passierte Carletta Andrews aus dem US-Bundesstaat Virginia.

Wie People berichtete, besuchte sie zusammen mit ihrem Ehemann vor gut einer Woche ein mexikanisches Restaurant, um den Abend zu genießen.

Beim Bestellen war noch alles gut, Carletta entschied sich für eine Margarita.

Als der Kellner ihr den Drink jedoch brachte, kam er mit einer bösen Überraschung.

"Ich beugte mich vor, um einen Schluck zu nehmen, als mich plötzlich etwas an der Stirn traf. Ich schaute meinen Mann an und fragte: 'Was war das?'", erinnerte sie sich.

Als sie wieder einen Blick in das Glas warf, konnte sie ihren Augen nicht trauen: In ihrem Cocktail befand sich eine Baby-Schlange, die sich um den Strohhalm wickelte.