Vom Tod zurück ins Leben: Junge verliert nach Unfall alle vier Stunden sein Gedächtnis
Hampton (USA) - Ein Junge wurde im US-Bundesstaat Virginia von einem Auto angefahren. Seitdem setzt sich sein Gedächtnis mehrmals täglich zurück.
Wie Daily Mail berichtet, wurde Nathan am 10. Januar von einem Audi erfasst, als er nach einem Besuch mit seinen Freunden im Trampolinpark die Straße überquerte.
Durch den Aufprall wurde er etwa neun Meter weit geschleudert und schlug hart auf dem Asphalt auf.
Sein bester Freund rief verzweifelt die Mutter des Jungen an und sagte: "Nathan ist tot. Er wurde von einem Auto angefahren."
Mae und ihr Mann eilten sofort zum Unfallort.
"Als wir ankamen, staute sich der Verkehr bereits. [...] Ich parkte ein Stück entfernt, sprang aus dem Auto, rannte zu Nathan, und da war er. Sie fingen gerade an, ihm die Kleidung vom Leib zu schneiden, weil er noch keinen Puls hatte", so die Mutter im Interview mit der britischen Tageszeitung.
Nach vier Stunden vergisst Nathan alles, was passiert ist
Nach etwa zehn Minuten konnten die Rettungskräfte schließlich einen schwachen Puls bei Nathan feststellen und brachten ihn ins Krankenhaus.
Dort diagnostizierten die Ärzte, dass Nathan sich den Rücken, das Steißbein und das Becken gebrochen hatte. Außerdem hatte er schwere Lungenprellungen, eine etwa 15 Zentimeter lange Platzwunde am Kopf und eine tiefe Schnittwunde an der Hand.
Zudem erlitt er eine traumatische Hirnverletzung, die ihn daran hindert, sich länger als vier Stunden an wichtige Ereignisse zu erinnern.
Er verbrachte drei Tage in der Klinik und erhielt umfassende Behandlungen. Für den Jungen folgt nun ein langer Genesungsweg. Ein Termin bei einem Neurologen am 21. April soll die Ursache seiner Gedächtnisprobleme klären.
Die Familie hat eine GoFundMe-Spendenseite eingerichtet, um die Arzttermine, Fahrten, medizinischen Kosten und den Alltag zu finanzieren, denn Nathan ist seit dem Unfall ans Haus gebunden und benötigt ständige Pflege und Betreuung.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Gofundme/Standing with Nathan Through His Recovery