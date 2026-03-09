Vom Tod zurück ins Leben: Junge verliert nach Unfall alle vier Stunden sein Gedächtnis

Hampton (USA) - Ein Junge wurde im US -Bundesstaat Virginia von einem Auto angefahren. Seitdem setzt sich sein Gedächtnis mehrmals täglich zurück.

Durch den Aufprall wurde Nathan etwa neun Meter weit geschleudert und schlug hart auf dem Asphalt auf. © Bildmontage: Screenshot/Gofundme/Standing with Nathan Through His Recovery

Wie Daily Mail berichtet, wurde Nathan am 10. Januar von einem Audi erfasst, als er nach einem Besuch mit seinen Freunden im Trampolinpark die Straße überquerte.

Durch den Aufprall wurde er etwa neun Meter weit geschleudert und schlug hart auf dem Asphalt auf.

Sein bester Freund rief verzweifelt die Mutter des Jungen an und sagte: "Nathan ist tot. Er wurde von einem Auto angefahren."

Mae und ihr Mann eilten sofort zum Unfallort.

"Als wir ankamen, staute sich der Verkehr bereits. [...] Ich parkte ein Stück entfernt, sprang aus dem Auto, rannte zu Nathan, und da war er. Sie fingen gerade an, ihm die Kleidung vom Leib zu schneiden, weil er noch keinen Puls hatte", so die Mutter im Interview mit der britischen Tageszeitung.