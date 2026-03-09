Selbst gebaute Sprengsätze bei Demo: FBI durchsucht Wohnungen zweier Verdächtiger

New York/Pennsylvania (USA) - Nach einem explosiven Zwischenfall bei einer Demonstration in New York hat das FBI zwei junge Männer ins Visier genommen. Spezialkräfte durchsuchten am Sonntag mehrere Wohnungen im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Verdächtigen sollen selbst gebaute Sprengkörper auf Demonstranten geworfen haben.

Die selbst gebauten Sprengsätze enthielten den hochgefährlichen Sprengstoff TATP. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Der Vorfall ereignete sich am Wochenende nahe Gracie Mansion, der offiziellen Residenz des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani (34), wie die New York Post berichtet.

Dort waren Anhänger eines rechtsgerichteten Aktivisten und pro-muslimische Gegendemonstranten aufeinandergetroffen.

Die Situation eskalierte, als plötzlich mehrere selbst gebaute Sprengkörper in Richtung der Demonstrierenden geworfen wurden. Glücklicherweise detonierten die Geräte nicht. Die Polizei konnte sie rechtzeitig sichern und entschärfen.

Kurz darauf griffen Bundesbehörden ein. Ermittler des FBI durchsuchten Wohnungen im Ort Langhorne im Bundesstaat Pennsylvania.

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit den Festnahmen zweier junger Männer im Alter von 18 und 19 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, die improvisierten Sprengsätze während der Demonstration geworfen zu haben.