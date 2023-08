Von vier Angreifern gekidnappt: Frau gelingt Flucht aus Hundekäfig

L. oben n. r. unten: Kevin Holmes (21), Damon Tromp (19), Cortez Jackson (39) und Monica Latresis Reed (37) wurden festgenommen, nachdem eine gekidnappte Frau von ihrem Grundstück flüchten konnte. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Orange County Sheriff's Office, Florida

Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, hatten die vier Peiniger die Frau außerdem in einen Hundekäfig in einem Hinterhof gesperrt. Am vergangenen Samstag schaffte sie es jedoch, sich zu befreien und unbemerkt zu flüchten.

In der Nachbarschaft klopfte die Frau an mehrere Türen und flehte um Hilfe. Wie genau ihr die Flucht gelang, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings konnten ihre Kidnapper - Monica Latresis Reed (37), Cortez Jackson (39), Kevin Holmes (21) und Damon Tromp (19) - mittlerweile festgenommen werden.

Ihnen wird eine bewaffnete Entführung mit der Absicht, ein Verbrechen zu begehen, und Freiheitsberaubung mittels Waffe vorgeworfen, wie die örtliche Polizei am gestrigen Montag in einem Statement auf Facebook mitteilte.

Reed habe ihrem weiblichen Opfer während der Geiselnahme mit einer Pistole ins Gesicht geschlagen. "Die Art und Weise, wie die Schusswaffe verwendet wurde, hätte schwere Körperverletzungen oder dauerhafte Entstellungen verursachen können", hieß es in der eidesstattlichen Erklärung der Polizei.