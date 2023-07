Vorsicht: Dieser Zeckenbiss löst eine Fleischallergie aus!

Hunderttausende Amerikaner sind gegen rotes Fleisch allergisch, ohne es zu wissen. (Symbolbild) © 123RF/kolesnikovserg

In einem neuen Bericht, den das Centers for Disease Control and Prevention (kurz: CDC) am Donnerstag veröffentlichte, ist die Rede von mehr als 100.000 Menschen, bei denen seit 2010 eine Fleisch-Allergie nachgewiesen wurde.

Bis zu 450.000 Amerikaner könnten laut der Behörde sogar betroffen sein, ohne es zu wissen!

Die Allergie könne sich laut den Forschern ganz plötzlich entwickeln und zeige - im Gegensatz zu anderen Allergien - erste Reaktionen erst nach drei bis sechs Stunden.

Doch diese Beschwerden haben es dann in sich: Nesselsucht und Schwellungen an den Lippen und Augen zählen zu den ersten Symptomen. Anschließend beginnt die Haut überall zu jucken, ist stark gerötet und von Pusteln übersehen.

Während einige Betroffene auch mit Unwohlsein bis hin zur Bewusstlosigkeit rechnen müssen, reagieren andere "nur" mit Magen-Darm-Problemen in Form von Erbrechen, Durchfall und starken Bauchschmerzen.

Die Ursache für die allergische Reaktion ist eine spezielle Substanz im Fleisch der meisten Säugetiere und im Speichel einer bestimmten Zecke: das Zuckermolekül Alpha-Gal (Galaktose-alpha-1,3-Galaktose).

Das daraus resultierende Alpha-Gal-Syndrom (AGS) ist eine ernste, potenziell lebensbedrohliche allergische Erkrankung.