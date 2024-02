Wahlkampf mit Flammenwerfer: Schöne Politikerin zeigt hässliche Seite!

Missouri (USA) - Das öffentliche Verbrennen von Büchern scheint allein mit Blick auf die Geschichte in Deutschland heutzutage undenkbar. In den USA gehören solche Methoden offenbar zum ganz normalen Alltag im Wahlkampf.

Valentina Gomez (24) weiß sich zu inszenieren. Ob das am Ende Erfolg bringt, wird sich zeigen. © Screenshot/X/@ValentinaForSOS

"Der ultimative LGBTQ-Leitfaden für Teenager" oder eine Enzyklopädie als "umfassender Leitfaden zur Sexualität für Jugendliche", in der kein Thema tabu sei, sind Valentina Gomez ein Dorn im Auge.

Die 24-jährige US-Amerikanerin kandidiert aktuell für das Amt des nächsten Staatssekretärs im Bundesstaat Missouri und unternimmt alles, um bei ihren potenziellen Wählern Feuer für ihre Person zu entfachen. Dabei schreckt die Republikanerin auch vor Geschmacklosigkeiten nicht zurück.

Gomez veröffentlichte auf X (vormals Twitter) ein martialisches Video, in dem sie mit einem Flammenwerfer in den Händen, die von ihr ungeliebte LGBTQ-Literatur (Kurzform für alle Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen) in Flammen aufgehen lässt.

"Diese Bücher stammen aus einer öffentlichen Bibliothek in Missouri. Wenn ich im Amt bin, werden sie brennen", kommentierte Gomez ihr Machwerk. Bis Mittwochabend wurde das 21-sekündige Video rund 900.000 Mal aufgerufen.