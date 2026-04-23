Wanderer steht zu nah am Abgrund: Kind haut ihn mit brutalem Kommentar aus den Socken

Utah (USA) - Eigentlich wollte Mark Duchesneau einer Familie auf einem brenzligen Wanderpfad lediglich den Vorrang lassen. Doch statt einem "Danke" bekam der Wanderer eine brutale Warnung von einem der Kinder hinterhergeschoben.

Das Kind ist sich sicher: Weil Mark zu nah am Abgrund steht, wird er "definitiv sterben". © Bildmontage: Screenshot/TikTok/mark.duchesneau

Anfang April war Mark Duchesneau auf einem Wanderausflug im Arches-Nationalpark im US-Bundesstaat Utah unterwegs. Das Naturgebiet überzeugt zwar mit seiner atemberaubenden Aussicht, birgt aber auch Gefahren an seinen steilen Abhängen und schmalen Wanderpfaden, wie er gegenüber Newsweek erklärte.

In einem Video, das der 36-Jährige auf TikTok hochlud, hielt er einen Moment auf einem besonders schmalen Weg an einem Abhang fest. Der Kommentar, den er an dieser Stelle erhielt, ging viral.

Die Aufnahmen zeigen, wie Mark den schmalen Pfad entlangschritt, als ihm eine vierköpfige Familie entgegenkam. Um der Familie den Vorrang zu lassen, trat der US-Amerikaner gefährlich nah an den Abgrund heran.

Während sich die Familie an Mark vorbeidrängte, hörte man eines der beiden Kinder sagen: "Er wird definitiv sterben." Die Eltern brachen in Gelächter aus, über Marks Lippen kam lediglich ein sarkastisches "Danke".