Wanderer steht zu nah am Abgrund: Kind haut ihn mit brutalem Kommentar aus den Socken
Utah (USA) - Eigentlich wollte Mark Duchesneau einer Familie auf einem brenzligen Wanderpfad lediglich den Vorrang lassen. Doch statt einem "Danke" bekam der Wanderer eine brutale Warnung von einem der Kinder hinterhergeschoben.
Anfang April war Mark Duchesneau auf einem Wanderausflug im Arches-Nationalpark im US-Bundesstaat Utah unterwegs. Das Naturgebiet überzeugt zwar mit seiner atemberaubenden Aussicht, birgt aber auch Gefahren an seinen steilen Abhängen und schmalen Wanderpfaden, wie er gegenüber Newsweek erklärte.
In einem Video, das der 36-Jährige auf TikTok hochlud, hielt er einen Moment auf einem besonders schmalen Weg an einem Abhang fest. Der Kommentar, den er an dieser Stelle erhielt, ging viral.
Die Aufnahmen zeigen, wie Mark den schmalen Pfad entlangschritt, als ihm eine vierköpfige Familie entgegenkam. Um der Familie den Vorrang zu lassen, trat der US-Amerikaner gefährlich nah an den Abgrund heran.
Während sich die Familie an Mark vorbeidrängte, hörte man eines der beiden Kinder sagen: "Er wird definitiv sterben." Die Eltern brachen in Gelächter aus, über Marks Lippen kam lediglich ein sarkastisches "Danke".
Mark Duchesneau kann über die amüsante Warnung lachen
Wie Mark im Gespräch mit Newsweek weiter verriet, konnte er aber wenige Augenblicke später selbst über den Kommentar des Kindes lachen. "Das hat mich völlig überrascht, aber ich fand es urkomisch!"
Er vermutet, dass die Eltern zuvor ihre Kinder davor gewarnt hatten, was passieren würde, wenn man sich zu nah an den Abgrund wagt.
In Anspielung auf den Kommentar des Kindes gab er in seiner Biografie auf seinem TikTok-Account inzwischen ein Update: "Falls sich jemand gefragt haben sollte: Ich habe die Wanderung im Arches-Nationalpark überstanden."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/mark.duchesneau