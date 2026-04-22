Nach Mord-Klage gegen D4vd: Jetzt spricht die Familie der getöteten 14-Jährigen
Los Angeles (USA) - Einen Tag, nachdem gegen US-Musiker D4vd (21) im Zusammenhang mit der gefundenen Leiche der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez Mordanklage erhoben wurde, meldete sich die Familie der Teenagerin erstmals zu der Tragödie zu Wort.
"Wir möchten dem Los Angeles Police Department und der Staatsanwaltschaft für ihren unermüdlichen Einsatz danken", ließen ihre Eltern, Jesus Rivas and Mercedes Martinez, laut People über ihren Anwalt verlesen.
In dem ersten Statement seit der Festnahme des TikTok-Stars teilte Celestes Familie mit, wie groß der Herzschmerz über ihren tragischen Tod ist: "Celeste war ein wunderschönes, starkes Mädchen, das es liebte zu singen und zu tanzen", heißt es.
Jeden Freitagabend hätte die Familie einen gemeinsamen Filmabend veranstaltet. Nur einer von vielen wundervollen Momenten, die die Familie zusammen verbracht hätte, wie Anwalt Patrick Steinfeld weiter verlas.
"Wir lieben sie sehr und sie hat uns immer gesagt, dass sie uns liebt. Wir vermissen sie unendlich. Alles, was wir wollen, ist Gerechtigkeit für Celeste."
Nach tragischem Tod: Spendengelder sollen Celestes Familie helfen
Ihre Eltern dankten ebenfalls den Menschen aus Lake Elsinore, der Heimatstadt der 14-Jährigen, für ihre Unterstützung. Inzwischen riefen Unterstützer auf GoFundMe eine Spendenkampagne für ihre Familie ins Leben.
"Sie war eine geliebte Tochter, Schwester, Cousine und Freundin. Ihre Familie ist untröstlich und am Boden zerstört über diesen tragischen Verlust." Knapp 25.000 US-Dollar (umgerechnet rund 21.300 Euro) an Spenden sind dort bereits zusammengekommen.
D4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, plädierte im Zuge der Mordanklage auf nicht schuldig.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/GoFundMe/Help Celeste Rivas Hernandez's Family / Ted Soqui/Pool EPA/dpa