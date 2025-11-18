"Was haben Sie denn da in der Hose?" Mann schmuggelt Eierleger in Unterwäsche

San Diego (USA) - Eine ausgebeulte Hose bringt jemanden normalerweise eher in Verlegenheit, doch dem 35-jährigen Jesse Agus Martinez brockte sie große Schwierigkeiten ein. Denn neben seinen "Kronjuwelen" versteckte er auch zwei Vögel in seiner Unterhose.

Auf die Frage hin, was denn so Großes in seiner Hose ist, antwortete Jesse Agus Martinez (35) frech: "mein Penis". Blöd nur, dass die Zöllner ihm dieses Ammenmärchen nicht abkauften. © Fotomontage: Screenshot: x.com/SDCANews

Über diese kuriose Begegnung an der amerikanisch-mexikanischen Grenze musste die Staatsanwaltschaft aus Kalifornien vor Kurzem Bericht erstatten.

Einige Wochen zuvor wurde der gebürtige US-Amerikaner an der mexikanischen Grenze angehalten. Die Zöllner bemerkten eine merkwürdige "Wölbung" in der Leistengegend von Martinez und zogen ihn deshalb beiseite. In einem Einzelgespräch plädierte der 35-Jährige, dass es sich bei der Beule lediglich um seinen "Pirrin" (ein spanisches Slang-Wort für "Penis") handelt, doch so leicht ließen die Beamten nicht locker.

Martinez musste also blankziehen und tatsächlich befand sich neben dem besten Stück des Mannes auch noch etwas Weiteres in seiner Boxershorts. Zwei Säckchen purzelten aus seiner Unterwäsche, darin befanden sich zwei kleine, betäubte Elfenbeinsittiche (Eupsittula canicularis).

Umgehend wurde die US-amerikanische Behörde für Fisch und Wildtiere informiert, welche die Sittiche umgehend in eine nahe gelegene Tierklinik brachte. Die bunten Vögel gehören zu einer bedrohten Tierart und werden aufgrund ihres Aussehens auch "Orangenstirnsittiche" genannt.

Bei Martinez klickten im selben Augenblick die Handschellen.