"Was haben Sie denn da in der Hose?" Mann schmuggelt Eierleger in Unterwäsche

Ein Mann versuchte, zwei Elfenbeinsittiche in seiner Unterhose von Mexiko in die USA zu schmuggeln. Bei einer Zollkontrolle fiel seine Beule in der Hose auf.

Von Nick-Fabrice Vetter

San Diego (USA) - Eine ausgebeulte Hose bringt jemanden normalerweise eher in Verlegenheit, doch dem 35-jährigen Jesse Agus Martinez brockte sie große Schwierigkeiten ein. Denn neben seinen "Kronjuwelen" versteckte er auch zwei Vögel in seiner Unterhose.

Auf die Frage hin, was denn so Großes in seiner Hose ist, antwortete Jesse Agus Martinez (35) frech: "mein Penis". Blöd nur, dass die Zöllner ihm dieses Ammenmärchen nicht abkauften.  © Fotomontage: Screenshot: x.com/SDCANews

Über diese kuriose Begegnung an der amerikanisch-mexikanischen Grenze musste die Staatsanwaltschaft aus Kalifornien vor Kurzem Bericht erstatten.

Einige Wochen zuvor wurde der gebürtige US-Amerikaner an der mexikanischen Grenze angehalten. Die Zöllner bemerkten eine merkwürdige "Wölbung" in der Leistengegend von Martinez und zogen ihn deshalb beiseite. In einem Einzelgespräch plädierte der 35-Jährige, dass es sich bei der Beule lediglich um seinen "Pirrin" (ein spanisches Slang-Wort für "Penis") handelt, doch so leicht ließen die Beamten nicht locker.

Martinez musste also blankziehen und tatsächlich befand sich neben dem besten Stück des Mannes auch noch etwas Weiteres in seiner Boxershorts. Zwei Säckchen purzelten aus seiner Unterwäsche, darin befanden sich zwei kleine, betäubte Elfenbeinsittiche (Eupsittula canicularis).

Umgehend wurde die US-amerikanische Behörde für Fisch und Wildtiere informiert, welche die Sittiche umgehend in eine nahe gelegene Tierklinik brachte. Die bunten Vögel gehören zu einer bedrohten Tierart und werden aufgrund ihres Aussehens auch "Orangenstirnsittiche" genannt.

Bei Martinez klickten im selben Augenblick die Handschellen.

In zwei Säckchen, die bei der Untersuchung der Unterhose von Martinez zum Vorschein kamen, fanden die Beamten zwei Exemplare des vom Aussterben bedrohten Elfenbeinsittichs.  © Screenshot: x.com/SDCANews
Die beiden Vögel wurden umgehend aus den Säckchen befreit und in eine Tierklinik gebracht. Ersten Berichten zufolge geht es ihnen mittlerweile wieder besser.  © Screenshot: x.com/SDCANews

20 Jahre Haft und 250.000 Dollar Geldstrafe

Der Unterhosen-Schmuggel könnte für Martinez nun ganz schön teuer werden. Er muss jetzt einem Gericht entgegentreten. Gegen ihn laufen Klagen wegen des illegalen Besitzes sowie der Gefährdung einer vom Aussterben bedrohten Tierart sowie dem Versuch einer illegalen Einführung nicht registrierter Tiere ins Land.

Sollte der 35-Jährige in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden, blühen dem Vogel-Mann 20 Jahre in Haft und eine 250.000-Dollar-Geldstrafe.

Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: x.com/SDCANews

