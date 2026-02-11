Wegen Trump: Nato erhöht Militärpräsenz an der Arktis

Die Nato verstärkt ihre Einsatzbereitschaft am Nordpol.

Um die Auseinandersetzung zwischen Donald Trump (79) und Grönland zu entschärfen, verstärkt die Nato nun den militärischen Einsatz in der Arktis. (Archivfoto) © Alex Brandon/AP/dpa Das atlantische Bündnis erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen.