Wegen Trump: Nato erhöht Militärpräsenz an der Arktis
Brüssel (Belgien) - Die Nato verstärkt wegen des US-Präsidenten Donald Trump (79) ihre Einsatzbereitschaft am Nordpol.
Das atlantische Bündnis erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen.
Wie Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich (54) ankündigte, wurde dazu ein Einsatz mit dem Namen "Arctic Sentry" (deutsch etwa: Wächter der Arktis) gestartet.
Titelfoto: Alex Brandon/AP/dpa