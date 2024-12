Albtraum bei Spenden-Aktion: Ihre Rettung war es, ihrer Angreiferin den Finger abzubeißen!

USA - Es ist der absolute Weihnachts-Horror: Eine Betrügerin, die sich als Spielzeugspenderin ausgab, griff eine freiwillige Helferin an und entführte sie!

Kurz vor Weihnachten wurde Erin Quinn entführt. © Screenshot/Facebook/@Erin Quinn

Erin Quinn hatte ihrer Gemeinde im US-Bundestaat Kalifornien geholfen, Spielzeugspenden für die bevorstehenden Festtage anzunehmen. Sie dachte sich nichts dabei, als sie eine SMS von einer scheinbar älteren Frau erhielt, die spenden wollte.

Laut New York Post willigte Quinn ein und erhielt eine Adresse, an der sie die Spielzeuge abholen sollte. Am vergangenen Mittwoch machte sie sich auf den Weg dorthin.

Nachdem sie an der angegebenen Adresse angekommen war, erhielt sie eine weitere Nachricht, dass jemand die Spenden direkt zu ihrem Auto bringen würde.

Doch als Quinn zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wartete bereits jemand im Wagen auf sie – und ab diesem Moment geriet die Situation völlig außer Kontrolle.

Eine Frau, die auf der Rückbank saß, packte Quinn an den Haaren, versetzte ihr Elektroschocks und zwang sie, loszufahren.

Nach etwa 25 Minuten baute die Entführte – die zu diesem Zeitpunkt bereits rund 30 Mal mit dem Elektroschocker attackiert worden war – einen Unfall. Beide Frauen stiegen aus dem Fahrzeug, es kam zu einem erbitterten Kampf.

In einem Akt der Selbstverteidigung biss Quinn ihrer Angreiferin einen Teil des Fingers ab.