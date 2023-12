Weißes Haus schockt Internet mit bizarrem Weihnachts-Video!

Washington - Mit einem bizarren Weihnachts-Video stößt das Weiße Haus in den sozialen Medien auf heftige Kritik.

Der weihnachtliche Stepptanz im Weißen Haus kam nicht so gut an. © Screenshot/X/@FLOTUS

"Ein bisschen Magie, Wunder und Freude werden euch von den talentierten Stepptänzern 'Dorrance Dance' präsentiert, die ihre verspielte Interpretation vom Nussknacker aufführen. Viel Spaß!", schreibt First Lady Jill Biden (72) zu dem am Donnerstag auf "X" veröffentlichten Video.

In dem knapp zweieinhalb minütigen Clip folgt anschließend eine bunte Tanzeinlage zum Klassiker von Pjotr Tschaikowski quer durch die Räumlichkeiten im weihnachtlich hergerichteten Weißen Haus.

Die Reaktionen auf die weihnachtliche Botschaft fallen in den sozialen Medien allerdings nicht so positiv aus. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag findet sich überwiegend negative Kritik.

Viele Nutzer assoziieren mit diesem Clip dabei "geistige Krankheit". "Es ist ein mental krankes Weihnachten bei den Bidens", heißt es etwas in einem Beitrag; "Hört auf, psychische Krankheiten zu normalisieren", so ein weiterer abwertender Kommentar.

Ebenfalls vermuten viele der Zuschauer, dass die Produzenten des Videos unter dem Einfluss illegaler Substanzen gestanden haben müssen. "Ist jeder im Weißen Haus auf Droge?", fragt etwa ein Nutzer. Einige fordern, den Beitrag als "sensibel" zu markieren, um Kinder vor diesem Video zu schützen.