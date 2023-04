"Werde euch verfi*** nochmal den Arsch versohlen!" Schimpfende Busfahrerin auf Shirts verewigt

Amherst (USA) - Kein Hoch auf diesen Busfahrer? Jackie Miller beschimpfte vergangene Woche Mittwoch die Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulbus. In einem Video hielt eine Schülerin die vulgäre Tirade fest; ein örtlicher Laden druckte ihre Zitate nun auf Klamotten.

Der Wutausbruch der Busfahrerin wurde in einem inzwischen viralen TikTok festgehalten. © @amberhuhn/TikTok

Das TikTok-Video der schimpfenden Busfahrerin aus dem US-Bundesstaat Ohio fand im Netz großen Anklang. Darin ist zu sehen, wie die ältere Dame den Bus anscheinend anhält, aufsteht und fragt: "Verdammt noch mal, wie viel soll ich denn noch aushalten?"

Anscheinend hätte eine der Schülerinnen sie mit Parfüm angespritzt, gegen das sie eigenen Angaben nach allergisch gewesen sei. Als das Mädchen dies abstreitet, platzt der US-Amerikanerin der Kragen endgültig.

"Ich habe die Schnauze voll von dir", sagt sie nach einer kurzen Pause zu einem anderen Schüler.

"Ich habe diese ganze Scheiße satt. Ich bin fertig damit", brüllt Miller dann weiter. "Ich werde euch gleich verfi*** nochmal den Arsch versohlen! Hört ihr mich?"

"Mein Fuß wird so weit in deinem gottverdammten Arsch stecken, dass er aus deiner gottverdammten Nase baumeln wird. Ich bin fertig mit dir!", fährt sie erbost fort.

Am darauffolgenden Tag reichte Miller ihre Kündigung ein, berichtete The New York Post.

Inzwischen wurde das Video schon mehr als 3,6 Millionen Mal angesehen. Die Meinungen zu ihrem Wutausbruch waren dabei gespalten. Einige fanden es inakzeptabel, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern umging, andere sahen eine Frau, die vor Verzweiflung an ihr Limit getrieben worden war.