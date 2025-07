"Wie von einer Machete" - Frau entdeckt durchgetrennte Katze im Garten

Tulsa (Oklahoma, USA) - Was Shelly Troth in ihrem Vorgarten entdeckte, wird sie so schnell nicht vergessen. Die Frau aus dem US-Bundesstaa t Oklahoma war fassungslos, als sie plötzlich eine verstümmelte Katze erblickte - oder besser gesagt: eine halbe Mieze!

In der Wohngegend in Tulsa leben viele Streunerkatzen. (Symbolbild) © 123rf/joseph51

Die Anwohnerin erzählte dem lokalen Sender KJRH von dem erschütternden Moment, als sie die Katze entdeckte und einen "Schock erlitt."

"Ich kam in mein Haus und fing einfach an zu schreien, zu weinen und hin und her zu laufen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte", schilderte die Frau entsetzt in einem Interview, das vergangene Woche ausgestrahlt wurde.

Zuvor hatte sie von ihrem Schreibtisch aus bemerkt, dass ein Vogelschwarm über ihrem Rasen kreiste. Zunächst vermutete sie einen toten Waschbären oder ein Opossum, die in der Vergangenheit schon häufiger in ihrem Garten auftauchten.

"Ich dachte, es sei einer von ihnen und ging hinaus, um es aufzuräumen, und war schockiert, als ich die Hälfte einer Katze in meinem Garten vorfand", erinnerte sich Shelly. "Ich zittere noch immer. Ich war gestern so gestresst, als ich sie fand, dass mein Körper noch nicht wieder ganz auf der Höhe ist."