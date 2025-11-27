Kojote hängt plötzlich über der Stadt ab: Wilder Besucher auf Abwegen

Fort Myers (Florida/USA) - Schräge Szenen spielten sich am Dienstag in Fort Myers im US-Bundesstaat Florida ab: Als William Humes vor das Luminary Hotel ging, um sich einen Kaffee zu holen, entdeckte er plötzlich einen Kojoten auf dem Hoteldach.

Mehrere Stunden verbrachte das Tier auf dem Dach in der zweiten Etage. © Screenshot/Facebook/Luminary Hotel & Co.

"Wir drehten uns um und schauten hin. Und wir waren ehrlich gesagt völlig verblüfft", erklärte Humes gegenüber FOX 4 News.



Auch Polizeileutnant Dominic Zammit staunte nicht schlecht, als er das Tier in luftiger Höhe erblickte.

"Ich meine, wir hatten schon Bären in Bäumen und so was. Aber noch nie einen Kojoten an einer Hauswand", meinte er.

Nach der skurrilen Sichtung kamen weitere Polizisten zum Einsatzort und sperrten den Eingang des Gebäudes ab. Beamte versuchten währenddessen erfolglos den Kojoten einzufangen.

Je länger das Spektakel dauerte, desto mehr Schaulustige sammelten sich vor dem Hotel. Die Menschenmenge jubelte, als der Steppenwolf nach mehreren Stunden endlich über ein Geländer sprang und ins Gebäude zurückrannte.

Dabei war er allerdings "superschnell" und entwischte den Einsatzkräften, bevor diese ihn Einfangen konnten.

Genauso schnell, wie sich das Tier auf- und davon machte, löste sich schließlich auch die Menschenmenge wieder auf.