Wegen "gestohlener Stimme": Johnny Cashs Nachlass verklagt Coca-Cola

Nashville (USA) - Hat Coca-Cola Johnny Cashs (†71) Stimme gestohlen? Das Unternehmen sieht sich mit einer Klage aus dem Nachlass des Country-Musikers konfrontiert.

Der Musiker verstarb 2003 im Alter von 71 Jahren. (Archivbild) © IMAGO / Everett Collection

In einem Werbespot des Spaßgetränk-Unternehmens aus August 2025 ist wenige Sekunden lang eine Stimme zu hören, die unverkennbar nach dem legendären Musiker klingt. Die Erbengemeinschaft von Cash sieht darin eine Imitation.

Cash verstarb im Jahr 2003. Seitdem verwaltet eine Nachlass-Gesellschaft sein Vermächtnis. Diese reichte am 25. November am Bundesgericht in Nashville Klage ein. In der Begrünung heißt es laut Guardian: "Die Stimme eines Musikers zu stehlen, ist Diebstahl. Diebstahl seiner Integrität, Identität und Menschlichkeit."

Der Vorwurf: Coca-Cola habe Cashs Bild und Stimme ausgenutzt, indem für die Werbung ein Imitator engagiert worden sei, der "bemerkenswert" wie der "I Walk The Line"-Interpret klinge.

Damit habe der Konzern gegen das Recht auf Öffentlichkeit im US-Bundesstaat Tennessee verstoßen, berichtet Reuters.