Wirbel um bizarre Theorie: Rückten mehr als 60 Polizeiautos wegen Aliens aus?

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, um eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen zu beenden. Doch war das wirklich der Grund für die vielen Einsatzwagen? © Screenshot/X/@GoodLionTV

Zugegeben, man braucht schon viel Fantasie, um dieser Theorie aus dem Internet zu folgen. Aber vielleicht ist sie doch nicht gänzlich abwegig. Was war passiert?

Wie Newsweek berichtete, kam es am Montag zu Tumulten in einem Einkaufszentrum in Miami im US-Bundesstaat Florida. Mehr als 60 Polizeiautos waren vor Ort, weil sich Jugendliche eine Schlägerei geliefert, mit Feuerwerkskörpern beschossen und für Panik gesorgt haben sollen.

Vier aus der wilden Meute wurden von der Polizei verhaftet. Für die eigentliche Schlagzeile des Tages sorgte aber etwas anderes. Denn auf X (ehemals Twitter) wurde ein Video geteilt, das für heftige Spekulationen sorgte.

Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie eine helle, große Gestalt an der Fassade einer Hauswand nahe dem Einkaufszentrum "entlangläuft", umringt von Polizeiautos.