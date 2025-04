Wunderkind: Mit zehn Jahren hat sie schon zwei Abschlüsse in der Tasche

USA - Es ist eine unglaubliche Geschichte, die ein kleines Mädchen bereits hinter sich hat: Mit nur zehn Jahren hat es schon zwei Abschlüsse an einer Hochschule – doch es fängt gerade erst an.

"Lernen macht mir richtig Spaß - fast genauso wie draußen spielen oder Fahrrad fahren oder so", sagte Alisa gegenüber KABC-TV .

Schon im Alter von acht Jahren wurde das Wunderkind an der Hochschule aufgenommen.

Wie People berichtete, machte sie vor wenigen Tagen ihren Abschluss in naturwissenschaftlichen Fächern sowie in Mathematik.

Alisa Perales möchte nun an der Stanford University Computerwissenschaften studieren. © JUSTIN SULLIVANGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Ihr Vater unterrichtete die heute Zehnjährige zu Hause. Seit ihrem fünften Lebensjahr hatte sie täglich von acht bis 16 Uhr Unterricht - an sechs Tagen der Woche!

Als sie schließlich auf Anraten einer Beratungslehrerin am College aufgenommen wurde, sorgte sie schnell für Aufsehen.

"Oft dachten die Lehrkräfte, ich wäre der Student und würde mein Kind mitbringen. Als ich dann ging, schauten alle verwundert. Die Professorin musste erst einmal aufklären, dass Alisa die Studentin ist", erinnerte sich ihr Vater Rafael Perales.

Nicht nur in Sachen Bildung war Alisa ihren Altersgenossen weit voraus - auch in ihrer Entwicklung. Deshalb fiel es ihr schwer, Freunde zu finden.

"Es war eine Herausforderung, Freunde zu finden, sie geht ja nicht in eine normale Schule, wo sie in der Pause mit Gleichaltrigen spielen kann. Wir mussten durch die Nachbarschaft radeln, um Kinder zum Spielen zu finden", fügte der Vater hinzu.

Er sagte, sie fange gerade erst an. Zehn Jahre seien zwar nicht viel, aber sie habe in dieser Zeit unglaublich viel erreicht. Nun hofft Alisa, an der Stanford University Computerwissenschaften studieren zu können.