Wut wegen Handy-Verbot: Aggro-Schülerin greift Lehrer mit Pfefferspray an

Nashville (Tennessee/USA) - Unfassbar: Weil eine Schülerin an einer US-Highschool nicht wahrhaben wollte, dass der Lehrer ihr Smartphone im Unterricht einkassierte, packte das Mädchen Pfefferspray aus und griff den Pädagogen damit an. Ein Video des beschämenden Vorfalls erzürnt das Internet.

Einfach nur schlimm: Eine Schülerin greift ihren Lehrer mit Pfefferspray an. Der Mann geht daraufhin zu Boden. © Montage: Reddit/Lazy_Mouse3803

Was ist nur in dieses Mädchen gefahren? Wie die Zeitung New York Post berichtet, passierte der Pfefferspray-Angriff am letzten Freitag in der Antioch Highschool im Großraum Nashville (US-Bundestaat Tennessee).

Immer wieder soll die Schülerin gestört, auf ihrem Smartphone herumgespielt und "Antworten für Hausaufgaben gegoogelt" haben, statt diese zu machen, schilderten Mitschüler später auf der Plattform Reddit.

Irgendwann reichte es dem Lehrer: Er nahm der renitenten Schülerin kurzerhand das Telefon weg. Doch die Situation eskalierte: Das Mädchen packte ihr Pfefferspray aus und ging damit auf den Lehrer los, sprühte ihm mitten ins Gesicht.

Der Pädagoge flüchtete aus dem Klassenzimmer - Mitschüler begannen zu filmen, hielten den ungeheuerlichen Vorfall auf Video fest und teilten den Clip später in den sozialen Netzwerken.