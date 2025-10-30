Zwei Deutsche bei Gewalttat in den USA erschossen

Cleveland/Barnstorf - Die beiden Todesopfer eines Gewaltverbrechens im US-Bundesstaat Tennessee sind laut Polizei deutsche Staatsbürger. Die Behörden ermittelten wegen Doppelmords, teilte eine Sprecherin der örtlichen Polizei auf dpa-Anfrage mit.

Einsatzkräfte des Cleveland Police Departments sind auf dem Firmengelände von Barku. © -/Cleveland Police Department/dpa

Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 38 Jahre alten Amerikaner, der wie die beiden männlichen Opfer bei einer Tochterfirma des niedersächsischen Unternehmens Barku Barnstorfer Kunststofftechnik angestellt war.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Tatverdächtige im Kündigungsverfahren.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, dass die Berichte bekannt seien. Eine offizielle Bestätigung der Todesfälle durch zuständige Behörden stehe allerdings noch aus.

Auch die Deutsche Botschaft in Washington machte zunächst keine Angaben zur Staatsangehörigkeit der Opfer.