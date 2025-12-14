Mit nur 9 Jahren: Junge Influencerin nach jahrelangem Krebs-Kampf gestorben

USA - Die junge Influencerin Brielle "Brie" Bird ist im Alter von gerade einmal neun Jahren gestorben. Sie hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Die kleine Brie (†9) ist am Donnerstag gestorben. © Instagram/Screenshot/briestrongerthancancer

Wie ihre Familie in einem Beitrag auf Instagram mitteilte, starb das junge Mädchen bereits am Donnerstag.

"Deine Aufgabe auf Erden war erfüllt, und es war uns eine große Ehre, dich nach Hause zu begleiten", heißt es in dem rührendem Beitrag. "Bitte komm uns oft besuchen. Die Tür zu deinem Schlafzimmer steht immer offen, und wir werden das Licht im Spielzimmer für dich anlassen."

2020 wurde bei Brie ein Neuroblastom im Stadium 4 diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Krebserkrankung des Nervensystems. Zudem fanden Ärzte einen acht Zentimeter großen Tumor im Bauchraum des Kindes.

Brie und ihre Eltern dokumentierten den Kampf auf Social Media, wo Kendra Bird, die Mutter des Kindes, zuletzt mehr als eine Million Follower verzeichnete.

2022 folgte dann ein Grund zum Feiern: Brie war endlich krebsfrei! Leider kehrte das Neuroblastom im Januar 2024 dann jedoch zurück. Es folgten weitere Krankenhausaufenthalte, Therapien und Behandlungen.

Im Sommer dieses Jahres traf die Neunjährige dann eine schwere Entscheidung: Sie wollte nicht ins Krankenhaus zurück.