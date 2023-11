Vater erschießt eigene Tochter (†16): Der Grund macht fassungslos!

Islamabad - Ein Mädchen (16) soll Bilder in sozialen Medien geteilt haben, die sie angeblich mit einem Jungen zeigten. Kurz darauf ist sie tot. Der Täter? Ihr eigener Vater.

Seit Jahrzehnten demonstrieren Aktivistinnen gegen Gewalt an Frauen im Namen der vermeintlichen Ehre. (Archivbild) © Aamir Qureshi/AFP

Der Vorfall hört sich an, wie ein Verbrechen aus dem Mittelalter, doch Ehrenmorde sind im patriarchal geprägten Pakistan leider immer noch bittere Realität.

Wie Ermittler der Deutschen Presseagentur am Montag mitteilten, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Freitag in der Stadt Kohistan nahe der Grenze zu China.

Auslöser seien Bilder gewesen, auf denen das Mädchen mit einem Gleichaltrigen posiert. Diese seien im Netz gelandet und daraufhin auch ihrem Vater in die Hände gefallen.

Anschließend habe ein lokaler Stammesrat den Tod des Mädchens und des Jungen angeordnet. Der Rat ist ein Überbleibsel längst vergangener Tage, schlichtet aber in vielen Regionen nach wie vor Streitigkeiten nach jahrhundertealten Traditionen. Er wird meist von den Dorfältesten gebildet.

"Er hat das Mädchen aus nächster Nähe erschossen, während die Polizei den Jungen retten konnte", sagte der örtliche stellvertretende Polizeipräsident Masood Khan gegenüber der South China Morning Post.