Vater hält Sohn für Einbrecher und erschießt ihn: Was er danach macht, ist unvorstellbar!

Texas (USA) - Der Anwalt Michael C. Howard (68) hielt seinen behinderten Sohn Mark für einen Einbrecher und erschoss ihn angeblich "aus Versehen" mit einer Schrotflinte. Was der 68-Jährige danach tat, ist einfach nur entsetzlich!

Michael C. Howard (68) hielt seinen behinderten Sohn für einen Eindringling und griff zum Äußersten. © Screenshot/X/@JMilesKHOU

Wie FOX 26 Houston berichtete, ereignete sich der schlimme Vorfall bereits am 1. Dezember. Die Polizei verständigte Howard allerdings erst einen Tag später.

Was war in der Zwischenzeit passiert? Der Jurist soll die Leiche seines an Down-Syndrom erkrankten Sohnes nach den tödlichen Schüssen auf die Frontschaufel eines Baggers geladen und zu einem abgelegenen Ort auf seinem Privatgrundstück gebracht haben.

Warum auch immer habe Howard seinen bereits erwachsenen Jungen dort auf einen aufgetürmten Haufen aus Ästen, Gestrüpp sowie gefüllten Plastiksäcken gelegt und den Leichnam verbrannt. Laut FOX 26 Houston vergingen 17 Stunden, ehe der 68-Jährige am Nachmittag des 2. Dezembers die Polizei informierte.

Den Beamten soll der Jurist aus Houston in seinem Haus berichtet haben, dass alles ein "schrecklicher Unfall" gewesen sei. Dabei habe er auf seine Schrotflinte gezeigt.