Vater leistet Unglaubliches, um Sohn (7) aus Hand von Kidnappern zu retten

Taman Pelangi (Malaysia) - Der Vorfall klingt wie aus einem Actionfilm: Um seinen Sohn (7) vor Entführern zu retten, nimmt ein Vater die Verfolgung auf und bringt sich dabei selbst in große Gefahr.

Panisch informierte das elfjährige Mädchen sofort seine Eltern, dass sein Bruder entführt worden sei. Ihr Vater zögerte keine Sekunde und sprang in seinen Wagen, um die Verfolgung aufzunehmen.

Die ausgelassene Stimmung änderte sich schlagartig, als plötzlich ein champagnerfarbenes Auto am Rand der Straße hielt, drei Männer ausstiegen und den Jungen packten. Nachdem die Unbekannten das Kind in ihren Wagen gezerrt hatten, rasten sie davon.

Während sich die Eltern in einem Ladengeschäft aufhielten, spielten der siebenjährige Junge und seine Schwester derweil vor der Tür auf dem Gehweg entlang der Jalan Serampang.

Am 12. Dezember war der Geschäftsmann aus Singapur zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern (sieben und elf Jahre alt) im malaysischen Taman Pelangi , wo der Asiate Immobilien für eine geplante Werkstatt besichtigen wollte.

Der Fahrer des Wagens legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, um zu flüchten, doch der entschlossene Vater hielt sich am Türrahmen fest. Mehrere Meter wurde er mitgeschleift, bevor ihn seine Kraft verließ und er laut New Straits Time auf die Fahrbahn fiel.

Mutig stoppte er vor dem Crystal Crown Hotel das Auto der Kidnapper mit seinem Fahrzeug, indem er eine Kollision verursachte. Doch damit nicht genug: Der Geschäftsmann stürzte aus seinem Wagen und zerschlug mit der Faust die Autoscheibe an der Fahrerseite.

Der Chinese hatte mit seiner Faust sogar eine Autoscheibe eingeschlagen, um seinen Sohn zu retten. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Asan Kayo

Während der Siebenjährige zumindest körperlich unversehrt blieb, wurde sein heldenhafter Vater schwer verletzt. Vor allem im Gesicht und an den Händen zog sich der gebürtige Chinese mehrere schlimme Wunden zu und hatte bei dem brutalen Vorfall laut Asia One sogar unter anderem zwei Zähne verloren.

Wie sich später herausstellen sollte, war der Drahtzieher der Entführung kein Unbekannter!

Ein Geschäftspartner (41) des Vaters soll laut Polizeiermittlungen das Kidnappen des Kindes geplant und von Handlangern ausführen lassen haben. Für die Freilassung des Jungen wollte er eigentlich 300.000 Malaysische Ringgit (umgerechnet rund 58.000 Euro) von der Familie erpressen.

Der 41-Jährige, der noch am Tag des Vorfalls festgenommen wurde, hatte den Familienvater vor etwa sechs Monaten persönlich kennengelernt, als dieser sein Auto in dessen Werkstatt gebracht hatte. Bei dem Treffen hatte der Chinese ihm von seinen Plänen erzählt, eine Werkstatt in Johor Bahru zu eröffnen.