Vater von fünf Kindern erhält grausame Diagnose: Dann fällt er eine schwierige Entscheidung

Bei Anders Johnson (53) wurde eine Genmutation entdeckt, die eng mit einer schlimmen Form von Magenkrebs zusammenhängt. Er ließ sich deshalb das Organ entfernen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Jen/Living Reframed Coaching

Rein äußerlich scheint diese Familie aus Montana eigentlich perfekt: Anders und Jennifer Johnson sind seit 28 Jahren verheiratet und schenkten fünf Kindern das Leben. So oft es geht, sind die Eltern mit ihren Sprösslingen in der Natur unterwegs und zeigen ihnen so die Schönheit der Welt.

Was man auf den ersten Blick nicht erahnen kann - hinter Anders und seiner Familie stecken Jahre voller Ängste und Verzweiflung.

Im Februar 2015 fand man bei dem US-Amerikaner eine seltene Genmutation, die eng mit einer tödlichen Krebserkrankung zusammenhängt, die bereits seiner Mutter und seinem Großvater das Leben gekostet hatte. Ärzte fanden laut Newsweek heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Anders ebenfalls am diffusen Magenkrebs erkranken wird, bei 80 Prozent lag.

Der fünffache Vater musste sich entscheiden - entweder er lebt mit der Tatsache, dass er irgendwann an Krebs erkranken wird oder er unterzieht sich einer totalen Gastrektomie. Dabei wird dem Patienten der Magen vollständig entfernt.