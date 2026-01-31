Kunde geht nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder zum Friseur: Was der aus ihm macht, bringt viele zum Staunen

Richmond (USA) - Als Thai Nguyens Kunde den Salon betrat, war sofort klar, dass dessen Haare schon lange keinen Friseur mehr gesehen hatten. Seinem Wunsch nach Veränderung kam der Haar-Experte deshalb gern nach - und begeisterte seine Zuschauer im Netz.

Der 40-Jährige war seit rund fünf Jahren nicht mehr beim Friseur. Dementsprechend lang waren auch seine Haare. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting

"Mann, ich war seit Jahren nicht mehr beim Friseur", gibt der 40-Jährige im Beratungsgespräch zu. Im Video auf Thais TikTok-Profil verrät der Kunde auch seinen Grund: Er hasst Haareschneiden.

Rund fünf Jahre lang hatte sich der US-Amerikaner nun erfolgreich vor der Schere gedrückt. Jetzt soll damit aber Schluss sein.

"Die wurden so lang. Die sind immer im Weg", jammert er über seine Mähne, die ihm beinahe bis zur Brust reicht. "Ich freue mich einfach auf eine Veränderung."

Aufs Thais Frage, welchen Haarschnitt sich sein Kunde vorstellt, entgegnet der 40-Jährige, dass er sich unbedingt einen modernen Vokuhila wünscht. Um Missverständnisse zu umgehen, geht der Friseur aus Richmond noch auf die Details ein: "Ich nehme an, du willst alles nach vorn werfen und oben gestuft."