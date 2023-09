Verdorbener Fisch: Eine Tote und zehn Vergiftete nach Bar-Besuch

Verdorbene Sardinen haben im südfranzösischen Bordeaux mehrere Lebensmittel-Vergiftungen ausgelöst. (Symbolfoto) © 123RF/sharkyphoto

Wie die Gesundheitsbehörde "ARS" in Frankreich mitteilte, waren selbst gemachte Sardinen-Konserven der "Tchin Tchin Wine Bar" verdorben.

Besucher, die im Lokal vom 4. bis 10. September vorbeigeschaut hatten, sollten sich deshalb melden und einen Arzt aufsuchen, sofern Symptome von Botulismus auftreten würden.

Bei der Vergiftung handelt es sich um eine schwere Krankheit mit einer Inkubationszeit von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen. Symptome sind vor allem Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, aber auch Seh-, Schluck- und Atembeschwerden sowie Lähmungen.

In bis zu zehn Prozent der Fälle führt Botulismus zum Tod. So auch bei einer Frau (32) aus dem Großraum Paris, die in der Bar gegessen hatte, berichtet der Sender "France Info".