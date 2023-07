Vermisste Backpackerin: Das könnte ihr in der Wildnis passiert sein

Seit Tagen fehlt von der Belgierin jede Spur. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Tasmania Police/Andy Barnes

Obwohl es von der Touristin bisher keine einzige Spur gibt, werden die Suchmaßnahmen auch am Samstag fortgesetzt, berichtet News.com.au.

Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse vermutet die Polizei jedoch, die Frau nicht mehr lebend wiederzufinden. Zumal die Ausrüstung der 31-Jährigen nicht für einen mehrtägigen Aufenthalt im tasmanischen Busch ausreichend sein würde.

In den sozialen Medien schlägt der Vermisstenfall hohe Wellen. Viele User machen sich Sorgen um Celine Cremer und rätseln, was der Backpackerin wohl passiert sein könnte.

So berichtet eine Userin in der Facebook-Gruppe "Tasmania Backpackers" von ihrem Erlebnis bei den Philosopher Falls: "Ich war vor fünf Jahren bei den Wasserfällen. Ich habe jedoch noch nie von Unfällen dort gehört. Ich würde nicht sagen, dass es gefährlich ist, allein zu wandern, aber ich persönlich gehe immer in Begleitung. Es gibt eine Aussichtsplattform am Ende des Weges, zu der Treppen hinaufführen."

Es wäre also wahrscheinlich, dass Celine von der Aussichtsplattform gestürzt oder aber bereits auf dem Weg dorthin gefallen sein könnte.