Michael Jackson am Leben? Videos im Netz sorgen für Wirbel

Brasilien - Es sind Aufnahmen, die staunen lassen. Ein Mann sitzt in einem Bus. Graue Haare, Mittelscheitel, spitze, operierte Nase. Dem Mann wird schamlos ins Gesicht gefilmt. Der Grund: Er sieht aus wie Michael Jackson heute aussehen könnte. Ist er es? TAG24 macht den Fake-Check.

Der Mann sieht aus, wie Michael Jackson heute, mit 67 Jahren, aussehen könnte. Ein Doppelgänger? © globe24hrs

Seitdem Michael Jackson am 25. Juni 2009 in Los Angeles starb, gibt es zahllose Verschwörungstheorien. Die meisten behaupten, der "King of Pop" würde in Wahrheit weiterleben. Versteckt in einem anderen Land. Heute wäre er 67 Jahre alt.

Nun gibt es tatsächlich zwei Videos, die einen Mann zeigen, der Michael Jackson sehr ähnlich sieht. In einem Bus sitzend.

Die Videos gehen viral, Tausende User kommentieren die Aufnahmen. Während die meisten User staunen und zweifeln, gibt es vermehrt Kommentare, die behaupten, den Mann zu kennen oder ihn auch gesehen zu haben. Ein Kommentator sagt, er wäre auch in dem Bus gewesen, ein anderer behauptet sogar, der gefilmte Mann arbeite in Brasilien in einem Werk.

Stimmt das? Oder hat Michael Jackson einen Doppelgänger, der mitgealtert ist?

Es gibt Fragen! Wie soll der Popstar so lange unerkannt weitergelebt haben? Nicht erst jetzt, 17 Jahre nach seinem Ableben, wäre er in einer dicht besiedelten Gegend wie Brasilien aufgefallen. Wäre es wirklich Michael Jackson, warum sitzt er in diesem Bus voller Menschen?

Will man gekonnt untertauchen, müsste man zum einen andere Orte aufsuchen oder sein Aussehen stark verändern. Dieser "Michael Jackson" hier aber wirkt wie der echte.