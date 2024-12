Versteckt in rund 100 Jahre alter Tasche: Zettel rührt Trödlerin zu Tränen!

Tennessee (USA) - Secondhand-Läden können ein wahres Eldorado für außergewöhnliche Fundstücke sein. Manch Trödel-Objekt lässt seinen neuen Besitzer vor Freude in die Luft springen, anderes sorgt für traurige Momente.

Als Trödlerin Kaylee diesen Zettel in einer kleinen Tasche entdeckte, war sie zu Tränen gerührt. © Screenshot/TikTok/kaylee.brooke99

So auch eine kleine geblümte Handtasche mit besonderem Inhalt, die TikTok-Nutzerin Kaylee in einem Geschäft in Mount Juliet im US-Bundesstaat Tennessee entdeckte.

Mehr als 4,7 Millionen Menschen sahen sich bislang in einem von Kaylee veröffentlichten Video an, wie die Amerikanerin die bunt gemusterte Tasche mit dem goldenen Rand öffnete und einen handgeschriebenen Zettel herausholte.

Die Botschaft, die auf dem kleinen Papier-Quadrat zu lesen war, rührte Kaylee zu Tränen: "Liebe Mahala, ich glaube, dass meine Großmutter, deine Ururgroßmutter, dies vor etwa 100 Jahren gemacht hat. Viel Spaß damit. In Liebe, Nana."

Bei der Tasche in den Händen der Amerikanerin musste es sich also um ein Familienerbstück handeln, das - warum auch immer - in einem Secondhand-Laden gelandet war und dort für umgerechnet schlappe 5,70 Euro verkauft wurde.